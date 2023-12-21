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Стрілянина в Празі: чеські ЗМІ назвали стрілка

Четвер 21 грудня 2023 19:20
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Стрілянина в Празі: чеські ЗМІ назвали стрілка Ілюстративне фото: чеська поліція оголошувала ймовірного стрілка у Празі у розшук перед атакою (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Стрілянину з великою кількістю жертв у центрі Праги (Чехія) сьогодні, 21 грудня, міг здійснити 24-річний студент філософського факультету місцевого університету Давід Козак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на чеське видання Novinky.cz.

У четвер вдень поліція оголосила цю молоду людину в розшук у справі, пов'язаній із насильницькою смертю в селищі Кладенсько. Згодом з'ясувалося, що Козак, скоріш за все, і був стрілком у чеській столиці, який убив щонайменше десять людей і поранив десятки, йдеться в публікації.

Згідно з інформацією, оприлюдненою поліцією у зв'язку з розшуком, Козак мав бути озброєний.

Також зазначається, що мотив злочинця, який сьогодні відкрив стрілянину в Празі в школі, невідомий.

Стрілянина в Празі: чеські ЗМІ назвали стрілка

Давід Козак зображений у базі даних поліції Чехії (фото: novinky.cz)

Козак здобув ступінь бакалавра історії та європейських студій, а потім продовжив ступінь магістра історії. Він спеціалізувався з історії Польщі.

Стрілянина в центрі Праги

Раніше сьогодні, 21 грудня, чеська поліція повідомила про стрілянину на території школи, яка розташована на площі Яна Палаха. Правоохоронці також поінформували, що стрілець був ліквідований.

Представник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що інформація про постраждалих українців наразі не надходила. Українські дипломати тримають зв'язок із чеськими правоохоронцями.

За даними медичної рятувальної служби Праги, в результаті стрілянини загинули щонайменше 11 людей, включаючи самого стрільця. Також відомо про 25 поранених.

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