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На святкування 30-річчя незалежності України планують витратити 5,4 млрд гривень

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Україна, Субота 19 червня 2021 23:08
На святкування 30-річчя незалежності України планують витратити 5,4 млрд гривень Фото: на святкування 30-річчя незалежності України витратять 5,4 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

На реалізацію плану заходів з підготовки та відзначення 30-ї річниці незалежності України планується витратити 5,4 млрд гривень. Про це йдеться у висновку Міністерства фінансів до проекту постанови уряду, яка була ухвалена 31 травня 2021 року.

Документ є у розпорядженні РБК-Україна.

"Відповідно до фінансово-економічних розрахунків до проекту акта його реалізація потребуватиме коштів з державного та місцевих бюджетів в обсязі 5 423,2 млн грн, у тому числі додаткова потреба становитиме 840,5 млн гривень", - йдеться в документі.

У Мінфіні також зазначили, що додаткова потреба бюджетних коштів, необхідна для реалізації окремих заходів, включених до проекту плану заходів, становить 1,6 млрд гривень. Однак у міністерстві рекомендують ці заходи не фінансувати.

Нагадаємо, за даними опитування компанії Research & Branding Group, упродовж 30 років незалежності українців значно більше влаштовують майже всі сторони життя. Єдиною сферою, в якій було краще за часів СРСР, є гарантованість працевлаштування.

Відзначимо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, якби референдум щодо проголошення державної незалежності України відбувався в середині серпня 2020 року, за проголосували б 67,7% громадян.

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