На святкування 30-річчя незалежності України планують витратити 5,4 млрд гривень

На реалізацію плану заходів з підготовки та відзначення 30-ї річниці незалежності України планується витратити 5,4 млрд гривень. Про це йдеться у висновку Міністерства фінансів до проекту постанови уряду, яка була ухвалена 31 травня 2021 року.

"Відповідно до фінансово-економічних розрахунків до проекту акта його реалізація потребуватиме коштів з державного та місцевих бюджетів в обсязі 5 423,2 млн грн, у тому числі додаткова потреба становитиме 840,5 млн гривень", - йдеться в документі.

У Мінфіні також зазначили, що додаткова потреба бюджетних коштів, необхідна для реалізації окремих заходів, включених до проекту плану заходів, становить 1,6 млрд гривень. Однак у міністерстві рекомендують ці заходи не фінансувати.