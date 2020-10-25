Правозащитники сообщили о 129 задержанных на протестах в Беларуси

В Беларуси в воскресенье, 25 октября, во время протестов произошли задержания. Правоохранители задержали по меньшей мере 129 человек.
Об этом сообщает правозащитная организация "Весна".
Среди задержанных жители Минска, Гродно, Бреста и других городов Беларуси.
Напомним, центр Минска перекрыли, туда стянули силовиков. Начались задержания журналистов.
Кроме того, в результате взрывов в Минске пострадал по меньшей мере один человек. Ему повредило голень осколками. Пострадавшему помогли выйти из опасной зоны.
Добавим, что Светлана Тихановском заявила, что сегодня в 23:59 истекает срок народного ультиматума, который она объявила непризнанному президенту Беларуси Александру Лукашенко, закончится.
Ранее сообщалось, что накануне в Минске в ходе "женского" марша силовики задержали как минимум 17 девушек, которые ходили под бело-красно-белыми зонтами.
Кроме того, в Беларуси отменили митинг в поддержку Лукашенко, который был запланирован на 25 октября.