Правозащитники сообщили о 129 задержанных на протестах в Беларуси

В Беларуси в воскресенье, 25 октября, во время протестов произошли задержания. Правоохранители задержали по меньшей мере 129 человек.

Об этом сообщает правозащитная организация "Весна".

Среди задержанных жители Минска, Гродно, Бреста и других городов Беларуси.

Напомним, центр Минска перекрыли, туда стянули силовиков. Начались задержания журналистов.

Кроме того, в результате взрывов в Минске пострадал по меньшей мере один человек. Ему повредило голень осколками. Пострадавшему помогли выйти из опасной зоны.

Добавим, что Светлана Тихановском заявила, что сегодня в 23:59 истекает срок народного ультиматума, который она объявила непризнанному президенту Беларуси Александру Лукашенко, закончится.

Ранее сообщалось, что накануне в Минске в ходе "женского" марша силовики задержали как минимум 17 девушек, которые ходили под бело-красно-белыми зонтами.

Кроме того, в Беларуси отменили митинг в поддержку Лукашенко, который был запланирован на 25 октября.