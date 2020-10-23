В Беларуси отменили митинг в поддержку Лукашенко

Фото: Александр Лукашенко (kremlin.by)

В Беларуси отменили провластный митинг, который был запланирован на 25 октября. Власти опасаются провокаций и взрывов в толпе участников митинга.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Он отметил, что большой митинг может привести к коллапсу в столице, поскольку не хватит сотрудников правоохранительных органов охранять порядок не только в месте проведения митинга, но и в других местах Минска.

"Ну, 15 тысяч меня увидят. И главное - мы не обеспечим безопасность людей. Вот что главное. Мы уже получаем эту информацию. Это меня настораживает. Я не боюсь, но меня настораживает. Один взрыв где-то в толпе - и люди начнут давить, как на Немиге. А протестуны по улицам ходят. Мы что, милицию сейчас заберем для обеспечения безопасности... А кто будет контролировать остальную часть?", - заявил Лукашенко.

Также он назвал еще одним фактором в пользу отмены митинга ситуацию с коронавирусом.

"Плюс ко всему еще и фактор коронавируса. Старики, они рвутся, мы их не удержим. Они все могут заразиться. И у нас будет еще больший COVID, чем в странах вокруг", - сказал Лукашенко.

Сегодня секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Российская Федерация после 1 ноября может ввести свои войска в Беларусь. Это может стать большим вызовом для Украины, Польши и Литвы.

Напомним, в Беларуси с августа продолжаются протесты против режима Лукашенко. Ранее Путин заявлял, что Россия подготовила силовиков для Беларуси по просьбе Александра Лукашенко.

При этом в Кремле сообщали, что пока не видят смысла во введении войск в Беларусь.