Правозахисники повідомили про 129 затриманих на протестах в Білорусі

В неділю, 25 жовтня, у Білорусі під час протестів відбулися затримання. Правоохоронці затримали щонайменше 129 осіб.

Про це повідомляє правозахисна організація "Весна".

Серед затриманих жителі Мінська, Гродно, Бреста та інших міст Білорусі.

Нагадаємо, центр Мінська перекрили, туди стягнули силовиків. Почалися затримання журналістів.

Крім того, у результаті вибухів у Мінську постраждала щонайменше одна людина. Йому пошкодив гомілку осколками. Потерпілому допомогли вийти з небезпечної зони.

Додамо, що Світлана Тихановском заявила, що сьогодні в 23:59 закінчується термін народного ультиматуму, який вона оголосила невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка закінчиться.

Раніше повідомлялося, що напередодні в Мінську в ході "жіночого" маршу силовики затримали як мінімум 17 дівчат, які ходили під біло-червоно-білими парасольками.

Крім того, у Білорусі скасували мітинг на підтримку Лукашенка, який був запланований на 25 жовтня.