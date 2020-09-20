ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Правозащитники сообщают о десятках задержанных в Беларуси

Автор: Дмитрий Левицкий

Во время акций протеста в Беларуси сегодня задержали уже несколько десятков человек. Задержания происходят в Минске и других городах страны.

Об этом сообщает белорусский правозащитный центр "Весна".

По данным правозащитников, всего во время акции протеста в Минске силовики задержали по меньшей мере 30 человек.

В Гомеле сегодня задержали 18 протестующих, в Гродно - 8, в Могилеве - 8, в Волковыске и Бресте - по 2.

Самые читаемые новости

Всего во время протестов в городах беларуси уже задержали 67 человек. Правозащитники постоянно обновляют и уточняют списки задержанных.

Напомним, сегодня в Беларуси вновь проходят акции протеста. Уже 43-й день подряд белорусы выражают протест действующему президенту Александру Лукашенко и требуют проведения новых прозрачных и честных президентских выборов.

В Минске сегодня задерживали участников марша вблизи станции метро "Немига".

В Бресте силовики перед задержаниями применили против митингующих газ.

Позже в Бресте милиция стреляла из карабина, чтобы отогнать протестующих.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины БеларусьпротестЗадержание