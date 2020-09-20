Правозахисники повідомляють про десятки затриманих у Білорусі

Під час акцій протесту в Білорусі сьогодні затримали вже декілька десятків людей. Затримання відбуваються у Мінську та інших містах країни.

Про це повідомляє білоруський правозахисний центр "Весна".

За даними правозахисників, лише під час акції протесту в Мінську силовики затримали щонайменше 30 осіб.

У Гомелі сьогодні затримали 18 протестувальників, у Гродно - 8, у Могилеві - 8, у Волковиську та Бресті - по 2.

Загалом під час протестів у містах білорусі вже затримали 67 людей. Правозахисники постійно оновлюють та уточнюють списки затриманих.

Нагадаємо, сьогодні у Білорусі знову проходять акції протесту. Вже 43-й день поспіль білоруси висловлюють протест чинному президенту Олександру Лукашенка та вимагають проведення нових прозорих та чесних президентських виборів.

У Мінську сьогодні затримували учасників маршу поблизу станції метро "Нєміга".

У Бресті силовики перед затриманнями застосували проти мітингувальників газ.

Пізніше у Бресті міліція стріляла з карабіну, щоб відігнати протестувальників.