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Протесты в Бресте: силовики стреляли из карабина

Брест, Воскресенье 20 сентября 2020 18:11
Протесты в Бресте: силовики стреляли из карабина
Фото: силовик стреляет из карабина в Бресте (скрин видео)
Автор: Дмитрий Левицкий

В белорусском Бресте во время жестких задержаний участников акции протеста силовики применили оружие. ОМОНовцы стреляли из карабина, чтобы разогнать протестующих.

Об этом сообщает российское агентство "РИА Новости" со ссылкой на Министерство внутренних дел Беларуси.

Как рассказали в белорусском МВД, милиция сделала предупредительный выстрел из карабина, чтобы якобы предупредить нападение митингующих на силовиков.

В ведомстве также уточнили, что стреляли в воздух светошумовым патроном.

По данным правозащитной организации "Весна", в Бресте силовики задержали как минимум двух участников акции протеста.

Напомним, сегодня в Беларуси проходят акции протеста против действующего президента страны Александра Лукашенко. В Минске сегодня митингующие собрались на многотысячный марш.

Как писало РБК-Украина, в Бресте силовики применили против митингующих перцовый спрей, а затем начались задержания.

Также задержания проводились и в Минске, вблизи станции метро "Немига".

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