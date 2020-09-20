В Минске начались задержания на митингах

Фото: силовики в Беларуси (people.onliner.by)

В воскресенье, 20 сентября, милиция Беларуси начала задерживать вышедших на улицы демонстрантов в Минске. В городах страны проходит акция "Марш справедливости".

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУВД Минска, которое подтвердило задержания людей.

На видео, опубликованных Tut.by, видно, как милиция уводит в микроавтобусы нескольких человек в районе ТЦ Galleria Minsk и в районе Немига.

В этом районе собрались несколько сотен людей, которые около 10 минут постояли на одном месте, после чего двинулись в сторону ТЦ. К ним подъехали автозаки, люди начали разбегаться. Некоторые успели скрыться в магазинах.

Оператор мобильной связи "А1 Беларусь" в своем Twitter сообщил, что сегодня в Минске могут наблюдаться перебои в связи из-за требований государственных органов о снижении пропускной способности мобильного интернета.

Напомним, уже 43-й день подряд белорусы выходят на акции протеста с требованием проведения новых президентских выборов и освобождения всех политических заключенных.

Требования протестующих остаются неизменными: новые выборы, наказание причастных к убийствам и пытках участников протестов, а также освобождение политических узников.