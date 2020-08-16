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Православная церковь Беларуси призвала остановить митинги в стране

Беларусь, Воскресенье 16 августа 2020 12:36
Православная церковь Беларуси призвала остановить митинги в стране
Фото: синод БПЦ (church.by)
Автор: Максим Зайченко

В БПЦ осудили безосновательные задержания и насилие

Белорусская православная церковь (БПЦ) обратилась к народу страны с призывом прекратить противостояния. В церкви уверены, если демонстрации продолжатся, то это может довести страну до необратимых разрушительных последствий.

Соответствующее обращение размещено на сайте БПЦ.

"Вести об уличных столкновениях, арестах и избиениях свидетельствуют о страданиях огромного количества невинных людей, вовлеченных в противостояние, и заставляют вздрагивать детей, женщин и престарелых родителей. Если мы сегодня все вместе не остановим противоборство, то доведем страну до необратимых разрушительных последствий", - говорится в обращении.

В БПЦ осудили безосновательные задержания и насилие.

"Категорически осуждая насилие, пытки, унижения, безосновательные задержания, экстремизм во всех его формах и проявлениях, ложь и вероломство, призываем всех, для кого дороги наше Отечество, дети, родные и близкие люди - остановиться и прекратить противостояние", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, что в Минск сгоняют бюджетников на митинг в поддержку Лукашенко под угрозой увольнений.

Кроме этого, демонстранты анонсировали самый масштабный в истории Беларуси марш свободы: ожидается, что мероприятие начнется в это воскресенье, 16 августа, в 14:00.

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