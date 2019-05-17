Задержан и.о. главы Госслужбы занятости

Военная прокуратура задержала группу должностных лиц во главе и.о. председателя государственной службы занятости Украины Валерия Ярошенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение генпрокурора Юрия Луценко в Facebook.

Правоохранители задержали руппу должностных лиц за откаты при строительстве объектов социального назначения. Под контролем правоохранителей мошенникам было передано почти полмиллиона гривен.

Фото (facebook.com/LlutsenkoYuri)

Напомним, в 7 мая действующий президент Петр Порошенко уволил Юрия Аллерова. 15 мая Национальное антикоррупционного бюро Украины сообщило бывшему командующему Национальной гвардии Аллерову о подозрении в хищении более 81 млн гривен. Детективы сообщили о подозрении в завладении имуществом Нацгвардии Аллерову, а также гендиректору "Укрбуда" и оценщику, задержанных накануне. Позже стало известно, что гендиректора "Укрбуда" отпустили из-под стражи.

Аллерова подозревают в том, что он в сговоре с застройщиком обменял квартиры для нацгвардейцев в центре Киева на жилье в районе станции метро "Бориспольская". Ущерб был оценен в 81,6 млн гривен.

Сегодня Соломенский районный суд Киева избрал Аллерову меру пресечения.