Затримано в.о. голови Держслужби зайнятості

Військова прокуратура затримала групу посадових осіб на чолі в. о. голови державної служби зайнятості України Валерія Ярошенка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення генпрокурора Юрія Луценка в Facebook.

Правоохоронці затримали їх за відкати при будівництві об'єктів соціального призначення. Під контролем правоохоронців шахраям було передано майже півмільйона гривень.

Фото (facebook.com/LlutsenkoYuri)

Нагадаємо, 7 травня чинний президент Петро Порошенко звільнив Юрія Аллерова. 15 травня Національне антикорупційного бюро України повідомило колишньому командувачу Національної гвардії Аллерову про підозру у розкраданні понад 81 млн гривень. Детективи повідомили про підозру у заволодінні майном Нацгвардії Аллерову, а також гендиректору "Укрбуду" і оцінювачу, затриманих напередодні. Пізніше стало відомо, що гендиректора "Укрбуду" відпустили з-під варти.

Аллерова підозрюють у тому, що він у змові з забудовником обміняв квартири для нацгвардейцев в центрі Києва на житло в районі станції метро "Бориспільська". Збиток був оцінений в 81,6 млн гривень.

Сьогодні Солом'янський районний суд Києва обрав Аллерову запобіжний захід.