Правоохранители выяснят, почему ТЦ в Кременчуге работал во время воздушной тревоги

Генпрокуратура планирует выяснить, почему торговый центр в Кременчуге не был эвакуирован во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

"Мы платим ценой жизней за пренебрежение безопасностью, борясь с врагом, который ежедневно накрывает огнем школы, детсады, больницы и жилые дома", - сказала она.

По ее словам, если здесь была небрежность - за это должны ответить.

"Сирены - это сигнал, который во время войны нельзя игнорировать никому", - подчеркнула Венедиктова.