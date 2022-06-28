Правоохоронці з'ясують, чому ТЦ в Кременчуці працював під час повітряної тривоги

Генпрокуратура планує з’ясувати, чому торговий центр в Кременчуці не був евакуйований під час повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального прокурора Ірини Венедиктової.
"Ми платимо ціною життів за нехтування безпекою, борючись із ворогом, який щодня накриває вогнем школи, дитячі садочки, лікарні і житлові будинки", - сказала вона.
За її словами, якщо тут була недбалість - за це мають відповісти.
"Сирени - це сигнал, який під час війни не можна ігнорувати нікому", - наголосила Венедиктова.
Вчора 27 червня російські військові завдали ракетного удару по торговому центру в Кременчуці. Кількість жертв ракетного удару по торговому центру в Кременчуці за ніч зросла до 18, а ще 36 людей вважаються зниклими безвісти. Рятувальники продовжують працювати на місці.
Пізніше кількість загиблих внаслідок ракетного удару по торгово-розважальному центру у Кременчуці зросла до 20. При цьому 59 людей постраждали.
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