Правоохоронці з'ясують, чому ТЦ в Кременчуці працював під час повітряної тривоги

Генпрокуратура планує з’ясувати, чому торговий центр в Кременчуці не був евакуйований під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального прокурора Ірини Венедиктової.

"Ми платимо ціною життів за нехтування безпекою, борючись із ворогом, який щодня накриває вогнем школи, дитячі садочки, лікарні і житлові будинки", - сказала вона.

За її словами, якщо тут була недбалість - за це мають відповісти.

"Сирени - це сигнал, який під час війни не можна ігнорувати нікому", - наголосила Венедиктова.