Правоохранители в течение часа квалифицируют инцидент с активистами в Одессе

На месте происшествия работают сотрудники полиции и прокуратуры

Правоохранители дадут квалификацию инциденту с автомобилем, в котором находились Михаил Кузаконь и Григорий Козьма, в течение часа. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь прокуратуры Одесской области Инна Верба.

По ее словам, оперативная информация с места событий появится в течение 20 минут или часа.

"Сейчас на место выехали сотрудники и руководство прокуратуры, сотрудники и руководство полиции. На месте работает оперативная группа. Я не могу сейчас прогнозировать, какая будет квалификация. Я думаю, в течение минут 20 или часа появится оперативная информация. Давайте подождем, чтобы понимать какая будет определяться квалификация. Потому что это только что произошло", - рас сказала Верба.

Она также отметила, что сотрудникам прокуратуры нужно проверять информацию о том, были ли обращения об угрозах или преследовании активистов.

"Я не могу сейчас сказать были ли обращения, для этого нужно поднимать базу", - добавила она.

Напомним, ранее представитель полиции Одесской области сообщила РБК-Украина, что инцидент могут квалифицировать как ДТП.