Правоохоронці протягом години кваліфікують інцидент з активістами в Одесі

На місці події працюють співробітники поліції і прокуратури

Правоохоронці дадуть кваліфікацію інциденту з автомобілем, в якому знаходилися Михайло Кузаконь і Григорій Кузьма, протягом години. Про це в коментарі РБК-Україна повідомила прес-секретар прокуратури Одеської області Інна Верба.

За її словами, оперативна інформація з місця подій з'явиться протягом 20 хвилин або години.

"Зараз на місце виїхали співробітники і керівництво прокуратури, співробітники і керівництво поліції. На місці працює оперативна група. Я не можу зараз прогнозувати, яка буде кваліфікація. Я думаю, протягом 20 хвилин або години з'явиться оперативна інформація. Давайте почекаємо, щоб розуміти яка буде визначатися кваліфікація. Тому що це щойно сталося", - розповіла Верба.

Вона також зазначила, що співробітникам прокуратури потрібно перевіряти інформацію про те, чи були звернення про погрози або переслідування активістів.

"Я не можу зараз сказати чи були звернення, для цього потрібно піднімати базу", - додала вона.

Нагадаємо, раніше представник поліції Одеської області повідомила РБК-Україна, що інцидент можуть кваліфікувати як ДТП.