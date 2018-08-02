Нападение на активистов в Одессе: у полиции нет информации о покушении

Инцидент могут квалифицировать как ДТП

Полиция Одесской области квалифицирует инцидент с автомобилем, в котором находились Михаил Кузаконь и Григорий Козьма, как дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила представитель полиции Одесской области.

По ее словам, полиция квалифицирует инцидент как ДТП.

"У меня нет информации о покушении на активистов, есть информация о дорожно-транспортном происшествии. Грузовик въехал в легковой автомобиль, водитель скрылся с места преступления. Пострадавших в результате происшествия нет. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, выясняются обстоятельства происшествия", - сказала она.

Напомним, сегодня, 2 августа, стало известно, что в Одессе совершено покушение на общественных активистов Михаила Кузаконя и Григория Козьму. По словам активистов, грузовик целенаправленно въехал в автомобиль, в котором они находились.