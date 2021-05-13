Правоохранители пришли с обыском в Киевский метрополитен

Согласно материалам уголовного дела, должностные лица строительной компании “Киевметробуд” по заказу генподрядчика КП “Киевский метрополитен” в течение 2020 года выполнили работы по строительству линии метро Сырецк-Печерск на жилом массиве столицы “Виноградарь”. При этом компания перечисляла полученные от коммунального предприятия деньги на счета фирм с признаками фиктивности.

По предварительным данным, сумма ущерба составляет около 9 млн гривен.

Кроме того, "Киевметробуд" сдало в аренду аффилированной компании собственные мощности по производству железобетонных конструкций. На самом деле они были изготовлены самим коммунальным предприятием, а бюджетные деньги были переведены на счета связанной фирмы.

Обыски в офисных помещениях КП ′′Киевский метрополитен′′ были санкционированы судом. Их цель - найти финансовые документы и закрепить данные о совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от налогов).

Фото: обыски в Киевском метрополитене (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)