Правоохоронці прийшли з обшуком до Київського метрополітену

Прокуратура спільно зі співробітниками Державної фіскальної служби (ДФС) прийшли з обшуками в комунальне підприємство "Київський метрополітен". Слідчі дії проводяться в рамках кримінальної справи щодо ухилення від сплати податків при будівництві декількох станцій.
Про це повідомила прес-служба Київської міської прокуратури.
Згідно з матеріалами кримінальної справи, посадові особи будівельної компанії " Київметробуд "на замовлення генпідрядника КП" Київський метрополітен "протягом 2020 року виконали роботи з будівництва лінії метро Сирецьк-Печерськ на житловому масиві столиці"Виноградар". При цьому компанія перераховувала отримані від комунального підприємства гроші на рахунки фірм з ознаками фіктивності.
За попередніми даними, сума збитку становить близько 9 млн гривень.
Крім того, "Київметробуд" здало в оренду афілійованої компанії власні потужності з виробництва залізобетонних конструкцій. Насправді вони були виготовлені самим комунальним підприємством, а бюджетні гроші були переведені на рахунки пов'язаної фірми.
Обшуки в офісних приміщеннях КП '' Київський метрополітен '' були санкціоновані судом. Їх мета - знайти фінансові документи і закріпити дані про вчинення кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від податків).
Фото: обшуки в Київському метрополітені (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)
Нагадаємо, за останні два дні обшуки пройшли в ряді підприємств Київської міської державної адміністрації (КМДА). Зокрема, правоохоронці відвідали "Київзеленбуд", КП "Спецжитлофонд", "Київавтодор", "Київський інститут земельних відносин", "Київміськсвітло", департаменти земельних ресурсів і соціальної політики, а також будинок у головного архітектора Києва і голови виконкому партії "УДАР".
Лідер "УДАРу", мер Києва Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах придушенням місцевого самоврядування і тиском на нього особисто і на столичну владу.