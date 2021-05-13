Правоохоронці прийшли з обшуком до Київського метрополітену

Згідно з матеріалами кримінальної справи, посадові особи будівельної компанії " Київметробуд "на замовлення генпідрядника КП" Київський метрополітен "протягом 2020 року виконали роботи з будівництва лінії метро Сирецьк-Печерськ на житловому масиві столиці"Виноградар". При цьому компанія перераховувала отримані від комунального підприємства гроші на рахунки фірм з ознаками фіктивності.

За попередніми даними, сума збитку становить близько 9 млн гривень.

Крім того, "Київметробуд" здало в оренду афілійованої компанії власні потужності з виробництва залізобетонних конструкцій. Насправді вони були виготовлені самим комунальним підприємством, а бюджетні гроші були переведені на рахунки пов'язаної фірми.

Обшуки в офісних приміщеннях КП '' Київський метрополітен '' були санкціоновані судом. Їх мета - знайти фінансові документи і закріпити дані про вчинення кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від податків).

Фото: обшуки в Київському метрополітені (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)