Прокуратура пояснила масштабные обыски в структурах КГГА разоблачением коррупционных схем

Масштабные обыски в подразделениях Киевской городской государственной администрации (КГГА) проводятся в рамках уголовных дел по разоблачению коррупционных схем столичного и государственного бюджета. А также по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и злоупотребления служебным положением.

В надзорном ведомстве отметили, что 11 и 12 мая обыски прошли в помещениях муниципальных предприятий, отделах КМДА, в отделениях контрактных структур и по месту жительства фигурантов уголовных дел.

“Обыски проводились в коммунальном союзе “Киевзеленбуд”, корпорации “Киевавтодор”, департаментах социальной политики, городского строительства и архитектуры, земельных ресурсов КГГА, коммунальном предприятии “Киевмисвитло”, - уточнили в прокуратуре.

Уголовные производства, в рамках которых проводились обыски, включают в себя: незаконное составление бюджета, преднамеренное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, злоупотребление служебным положением, незаконные поборы с предпринимателей, “крышевание” нелегального бизнеса.

“В ходе расследования правоохранительные органы провели кропотливую работу по сбору информации, разоблачению и анализу схем, связей, контактов и участников”, - добавили в прокуратуре.

Подчеркивается, что по итогам этой работы было принято решение провести обыски для обнаружения и изъятия первичных финансовых документов, черновых записей и других вещественных доказательств.

Как только правоохранители получили информацию о причастности отдельных подразделений и коммунальных служб КГГА к преступным схемам было принято решение одновременно провести следственные действия по этим уголовных делам. “Это позволило избежать утечки информации и достичь ожидаемого процессуального результата”, - отметили в ведомстве.

На сегодняшний день сообщения о подозрении получили 11 человек, в том числе действующие руководители и сотрудники департаментов КГГА, коммунальных служб и подрядчиков.

“Подчеркиваем, что целью следственных действий является разоблачение финансового мошенничества с государственными средствами и привлечение к уголовной ответственности людей, которых воруют”, - резюмировали в прокуратуре.