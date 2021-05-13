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Правоохранители пришли с обыском в Киевский метрополитен

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Киев, Четверг 13 мая 2021 18:01
Правоохранители пришли с обыском в Киевский метрополитен Фото: обыски в Киевском метрополитене (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Прокуратура совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы (ГФС) пришли с обысками в коммунальное предприятие "Киевский метрополитен". Следственные действия проводятся в рамках уголовного дела по уклонению от уплаты налогов при строительстве нескольких станций.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам уголовного дела, должностные лица строительной компании “Киевметробуд” по заказу генподрядчика КП “Киевский метрополитен” в течение 2020 года выполнили работы по строительству линии метро Сырецк-Печерск на жилом массиве столицы “Виноградарь”. При этом компания перечисляла полученные от коммунального предприятия деньги на счета фирм с признаками фиктивности.

По предварительным данным, сумма ущерба составляет около 9 млн гривен.

Кроме того, "Киевметробуд" сдало в аренду аффилированной компании собственные мощности по производству железобетонных конструкций. На самом деле они были изготовлены самим коммунальным предприятием, а бюджетные деньги были переведены на счета связанной фирмы.

Обыски в офисных помещениях КП ′′Киевский метрополитен′′ были санкционированы судом. Их цель - найти финансовые документы и закрепить данные о совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от налогов).

Фото: обыски в Киевском метрополитене (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Напомним, за последние два дня обыски прошли в ряде предприятий Киевской городской государственной администрации (КГГА). В частности, правоохранители посетили "Киевзеленбуд", КП "Спецжилфонд", "Киевавтодор", "Киевский институт земельных отношений", "Киевгорсвет", департаменты земельных ресурсов и социальной политики, а также дом у главного архитектора Киева и председателя исполкома партии "УДАР".

Лидер "УДАРа", мэр Киева Виталий Кличко назвал обыски на коммунальных предприятиях подавлением местного самоуправления и давлением на него лично и на столичную власть.

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