Правоохоронці завершили слідство у справі Князєва

3 жовтня прокурор САП ухвалив рішення щодо завершення досудового розслідування у справі стосовно колишнього голови Верховного суду. Детективам НАБУ доручили відкрити матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

У чому підозрюють Князєва

У 2002 році український бізнесмен придбав 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК) у чотирьох компаній (колишні аукціонери). 18 років потому колишні акціонери звернулися до господарського суду з позовом, щоб визнати договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним та повернути собі акції ГЗК. Але суд відмовив у задоволенні вимог.

У 2022 році апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів.

Щоб не допустити втрату акцій, на початку березня 2023 року бізнесмен вступив у змову з адвокатом "бекофісу" у Верховному суді. Протягом березня-квітня 2023 року бізнесмен передав адвокату 2,7 млн доларів. З них 1,8 млн доларів - суддям Верховного суду, решта - як "оплата" посередницьких послуг.

19 квітня Верховний суд ухвалив рішення на користь бізнесмена.

Під час слідчих дій НАБУ і САП задокументували передачу і отримання двома траншами 1,8 млн доларів. Під час отримання другого траншу у 450 тисяч доларів 15 травня Князєва і адвоката було викрито "на гарячому".

Справа Князєва

Після того, 15 травня правоохоронці спіймали Князєва на хабарі у розмірі 2,7 млн доларів, пленум Верховного суду підтримав його дострокове припинення повноважень. Його також позбавили посади голови суду.

18 травня ВРП дала дозвіл на утримання Князєва під вартою, а вже ввечері його арештували з можливістю внесення застави у розмірі 107 млн гривень.

Після цього суд вже двічі зменшував розмір застави Князєву, наразі вона складає 55 млн гривень.

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