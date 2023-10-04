Правоохранители завершили следствие по делу Князева

3 октября прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении бывшего главы Верховного суда. Детективам НАБУ поручили открыть материалы дела стороне защиты для ознакомления.

В чем подозревают Князева

В 2002 году украинский бизнесмен приобрел 40,19% акций горно-обогатительного комбината (ГОК) у четырех компаний (бывшие аукционеры). 18 лет спустя бывшие акционеры обратились в хозяйственный суд с иском, чтобы признать договор купли-продажи ценных бумаг недействительным и вернуть себе акции ГОКа. Но суд отказал в удовлетворении требований.

В 2022 году апелляционный суд отменил решение первой инстанции и признал недействительным договор купли-продажи ценных бумаг.

Чтобы не допустить потерю акций, в начале марта 2023 года бизнесмен вступил в сговор с адвокатом "бекофиса" в Верховном суде. В течение марта-апреля 2023 бизнесмен передал адвокату 2,7 млн долларов. Из них 1,8 млн долларов - судьям Верховного суда, остальные - как "оплата" посреднических услуг.

19 апреля Верховный суд принял решение в пользу бизнесмена.

В ходе следственных действий НАБУ и САП задокументировали передачу и получение двумя траншами 1,8 млн долларов. Во время получения второго транша в 450 тысяч долларов 15 мая Князев и адвокат были разоблачены "на горячем".

Дело Князева

После того, 15 мая правоохранители поймали Князева на взятке в размере 2,7 млн долларов, пленум Верховного суда поддержал его досрочное прекращение полномочий. Его также лишили должности главы суда.

18 мая ВСП дал разрешение на содержание Князева под стражей, а уже вечером его арестовали с возможностью внесения залога в размере 107 млн гривен.

После этого суд уже дважды уменьшал размер залога Князеву, сейчас он составляет 55 млн гривен.

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