Правоохоронці затримали координатора та 3 членів угрупування, які підпалювали машини військових,- СБУ
Правоохоронці змогли нейтралізували кримінальне угруповання, що виконувало замовлення російської ФСБ на підпали машин військових в Україні. Був затриманий не лише координатор, але й троє виконавців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Відомо, що зловмисники підпалювали службові автомобілі Сил оборони України, зокрема військові пікапи, які використовуються для бойових завдань. Вони діяли у Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.
Повідомляється, що координатором групи був колишній в’язень з Херсонщини, який раніше відбував покарання за наркоторгівлю. Злочинець залучив до діяльності свою співмешканку та ще двоє осіб, з якими він познайомився під час ув’язнення.
Зловмисники відстежували військові автомобілі, а потім погоджували цілі з російським куратором. Після отримання вказівок вони підпалювали автомобілі в темний час доби та фіксували підпали на відео, яке передавали ФСБ.
Відомо, що фігуранти встигли підпалити 5 транспортних засобів Сил оборони. Під час обшуків у затриманих було вилучено зброю, боєприпаси, гранати, флеш-носії, відеокамеру та мобільні телефони з доказами їх злочинної діяльності.
СБУ повідомила, що наразі зловмисникам повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, яке було скоєне за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України).
Зазначається, що зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років ув'язненя.
Спецоперацію з затримання проводили співробітники СБУ в Херсонській, Миколаївській та Одеській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласних прокуратур.
Раніше ми повідомляли, що СБУ затримала групу злочинців, які на замовлення ФСБ шукали техніку ЗСУ та заводи з виробництва дронів.
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