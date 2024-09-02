Правоохоронці затримали координатора та 3 членів угрупування, які підпалювали машини військових,- СБУ

Правоохоронці змогли нейтралізували кримінальне угруповання, що виконувало замовлення російської ФСБ на підпали машин військових в Україні. Був затриманий не лише координатор, але й троє виконавців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

Відомо, що зловмисники підпалювали службові автомобілі Сил оборони України, зокрема військові пікапи, які використовуються для бойових завдань. Вони діяли у Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.

Повідомляється, що координатором групи був колишній в’язень з Херсонщини, який раніше відбував покарання за наркоторгівлю. Злочинець залучив до діяльності свою співмешканку та ще двоє осіб, з якими він познайомився під час ув’язнення.

Зловмисники відстежували військові автомобілі, а потім погоджували цілі з російським куратором. Після отримання вказівок вони підпалювали автомобілі в темний час доби та фіксували підпали на відео, яке передавали ФСБ.

Відомо, що фігуранти встигли підпалити 5 транспортних засобів Сил оборони. Під час обшуків у затриманих було вилучено зброю, боєприпаси, гранати, флеш-носії, відеокамеру та мобільні телефони з доказами їх злочинної діяльності.

СБУ повідомила, що наразі зловмисникам повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, яке було скоєне за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Зазначається, що зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років ув'язненя.

Спецоперацію з затримання проводили співробітники СБУ в Херсонській, Миколаївській та Одеській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласних прокуратур.