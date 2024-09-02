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Правоохранители задержали координатора и 3 членов группировки, поджигавших машины военных, - СБУ

Понедельник 02 сентября 2024 15:56
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Правоохранители задержали координатора и 3 членов группировки, поджигавших машины военных, - СБУ Фото: СБУ (facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: Нина Еланская

Правоохранители смогли нейтрализовать криминальную группировку, выполнявшую заказы российской ФСБ на поджоги машин военных в Украине. Был задержан не только координатор, но и трое исполнителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

Известно, что злоумышленники поджигали служебные автомобили Сил обороны Украины, в частности, военные пикапы, которые используются для боевых задач. Они действовали в Херсонской, Одесской и Николаевской областях.

Сообщается, что координатором группы был бывший заключенный из Херсонской области, ранее отбывавший наказание за наркоторговлю. Преступник привлек к деятельности свою сожительницу и еще два человека, с которыми он познакомился во время заключения.

Злоумышленники отслеживали военные автомобили, а затем согласовывали цели с российским куратором. После получения указаний они поджигали автомобили в темное время суток и фиксировали поджог на видео, которое передавали ФСБ.

Известно, что фигуранты успели поджечь пять транспортных средств Сил обороны. Во время обысков у задержанных были изъяты оружие, боеприпасы, гранаты, флеш-носители, видеокамера и мобильные телефоны с доказательствами их преступной деятельности.

СБУ сообщила, что злоумышленникам сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, которое было совершено по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

Отмечается, что злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 8 лет заключения.

Спецоперацию по задержанию проводили сотрудники СБУ в Херсонской, Николаевской и Одесской областях совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве областных прокуратур.

Фото: задержание координатора поджигателей, действовавших в интересах РФ в 3 областях Украины (t.me SBUkr)
Правоохранители продолжают искать предателей, которые по заказу России осуществляют или координируют поджоги военных объектов Украины. Например, был задержан агент ФСБ, действовавший в Одесской области, выполняя задачи по поджогам на объектах Сил обороны и "Укрзализницы".
Также была разоблачена не женатая пара, которая действовала в интересах РФ, совершая поджоги волонтерских авто под Киевом.

Ранее мы сообщали, что СБУ задержала группу преступников, которые по заказу ФСБ искали технику ВСУ и заводы по производству дронов.

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