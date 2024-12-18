Правоохоронці затримали голову КРАІЛ Рудого, - джерело

Вранці, 18 грудня, працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) та Офісу генерального прокурора затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого.

За даними джерел РБК-Україна, правоохоронці затримали голову КРАІЛ через підтримку діяльності в Україні російського онлайн-казино.

Під час обшуку у затриманого було виявлено речовину, схожу на наркотичну.

Боротьба з онлайн-казино

Весною поточного року тема онлайн-казино стала доволі резонансною через скандали щодо відсутності обмежень в їх роботі. У тому ж числі до обмеження доступу закликали й у петиціях.

Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що тему онлайн-казино в Україні винесуть на засідання Ради національної безпеки та оборони (РНБО).

Вже у середині квітня РНБО ухвалила низку рішень щодо азартних ігор, згідно з якими Кабінету міністрів було доручено розробити порядок обмеження всіх форм реклами азартних ігор із символіками Збройних сил України, заборонити реєструвати кілька акаунтів для одного гравця й не тільки.

Також нещодавно Верховна Рада ухвалила закон щодо посилення контролю на гральному ринку, який передбачає ліквідацію КРАІЛ. Заміст останнього буде утворено новий уповноважений орган та визначено Міністерство, яке буде формувати політику у сфері грального бізнесу й лоторей.