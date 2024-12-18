Правоохранители задержали главу КРАИЛ Рудого, - источник

Утром, 18 декабря, работники Государственного бюро расследований (ГБР) и Офиса генерального прокурора задержали председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Ивана Рудого.

По данным источников РБК-Украина, правоохранители задержали главу КРАИЛ из-за поддержки деятельности в Украине российского онлайн-казино.

Во время обыска у задержанного было обнаружено вещество, похожее на наркотическое.

Борьба с онлайн-казино

Весной текущего года тема онлайн-казино стала довольно резонансной из-за скандалов об отсутствии ограничений в их работе. В том же числе к ограничению доступа призывали и в петициях.

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что тему онлайн-казино в Украине вынесут на заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Уже в середине апреля СНБО принял ряд решений по азартным играм, согласно которым Кабинету министров было поручено разработать порядок ограничения всех форм рекламы азартных игр с символикой Вооруженных сил Украины, запретить регистрировать несколько аккаунтов для одного игрока и не только.

Также недавно Верховная Рада приняла закон об усилении контроля на игорном рынке, который предусматривает ликвидацию КРАИЛ. Вместо последнего будет создан новый уполномоченный орган и определено Министерство, которое будет формировать политику в сфере игорного бизнеса и лоторей.