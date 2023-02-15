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Правоохоронці заблокували спробу РФ викрасти українські кораблі в Іспанії (фото)

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Іспанія, Середа 15 лютого 2023 17:00
Правоохоронці заблокували спробу РФ викрасти українські кораблі в Іспанії (фото) Фото: Правоохоронці заблокували спробу РФ викрасти українські кораблі в Іспанії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Керівництво підсанкційної компанії з РФ намагалось заволодіти двома українськими промисловими суднами, які перебувають на території порту Іспанії. Загальна вартість кораблів сягає понад 10 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Служби безпеки України.

"Для реалізації оборудки представники РФ "домовились" з посадовцями українського держпідприємства про оренду плавзасобів афілійованою бізнес-структурою, яку контролюють з Росії", - йдеться у повідомленні.

В СБУ заявили, що учасники схеми створили штучні умови для передачі суден російській компанії нібито за погашення боргу у вигляді арештованих активів в Україні. З цією метою посадовці держпідприємств найняли екіпаж з громадян РФ та перегнали судна до Іспанського порту Лас-Пальмас.

"За матеріалами Служби безпеки суд наклав арешт на морські судна. Після проведення невідкладних слідчо-оперативних дій їх буде повернуто у власність України", - додали правоохоронці.

Нагадаємо, що російські олігархи Сергій Чемезов та Михайло Шелков намагалися уникнути націоналізації активів в Україні. Правоохоронці не дали росіянам вивези майно.

Раніше в управління АРМА передали майже 170 тисяч тонн залізної руди, яка належала російському олігарху. Вартість вилучених копалин становить близько 1,8 млрд гривень.

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