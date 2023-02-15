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Правоохранители заблокировали попытку РФ украсть украинские корабли в Испании (фото)

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Испания, Среда 15 февраля 2023 17:00
Правоохранители заблокировали попытку РФ украсть украинские корабли в Испании (фото) Фото: Правоохранители заблокировали попытку РФ похитить украинские корабли в Испании (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Руководство подсанкционной компании из РФ пыталось завладеть двумя украинскими промышленными судами, находящимися на территории порта Испании. Общая стоимость кораблей составляет более 10 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Службы безопасности Украины.

"Для реализации сделки представители РФ "договорились" с чиновниками украинского госпредприятия об аренде плавсредств аффилированной бизнес-структурой, которую контролируют из России", - говорится в сообщении.

В СБУ заявили, что участники схемы создали искусственные условия для передачи судов российской компании за погашение долга в виде арестованных активов в Украине. С этой целью чиновники госпредприятий наняли экипаж из граждан РФ и перегнали суда в Испанский порт Лас-Пальмас.

"По материалам Службы безопасности суд наложил арест на морские суда. После проведения неотложных следственно-оперативных действий они будут возвращены в собственность Украины", - добавили правоохранители.

Напомним, что российские олигархи Сергей Чемезов и Михаил Шелков пытались уйти от национализации активов в Украине. Правоохранители не дали россиянам вывезти имущество.

Ранее в управление АРМА передали около 170 тысяч тонн железной руды, принадлежавшей российскому олигарху. Стоимость изъятых ископаемых составляет около 1,8 млрд гривен.

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