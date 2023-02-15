Хотіли уникнути націоналізації. СБУ викрила схеми російських олігархів

Російські олігархи Сергій Чемезов та Михайло Шелков намагалися уникнути націоналізації активів в Україні. Правоохоронці не дали росіянам вивези майно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.

Олігархи хотіли "приховати" майно, яке було на балансі їхніх колишніх підприємств. Мова йде про Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат та агрохолдинг "Інвест Агро", які Вищий антикорупційний суд передав у власність України.

СБУ встановила, що олігархи хотіли "приховати":

більше ніж 100 одиниць автомобільної та спеціалізованої техніки;

6 вагонів з агропродукцією;

понад 5,5 тисяч контейнерів з ільменітовою рудою, яка необхідна для виготовлення титану;

майже 1,2 тисячі тонн міндобрив та інших сільгосптоварів.

Вартість продукції становить близько 150 млн гривень. У своїх схемах олігархи використали підконтрольні фірми. Чемезов та Шелков планували переправити за кордон значну частину націоналізованого майна.

Наразі слідчі дії тривають. СБУ встановлює осіб, причетних до схеми.

Фото: СБУ викрила схеми російських олігархів Чемезова та Шелкова (ssu.gov.ua)