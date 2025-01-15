Правоохоронці заарештували відстороненого президента Південної Кореї, - ЗМІ

Як пише видання, слідчі затримали Юна, якому було оголошено імпічмент, у його резиденції в середу. Після, його повезли на допит у зв'язку з короткочасним воєнним станом у країні, який він ввів у грудні.

За даними управління з розслідування корупції серед високопосадовців, ордер на затримання відстороненого президента було виконано вранці о 10:33. Для арешту, зокрема, використовували драбини, щоб залізти у вікна резиденції.

"Пряма трансляція показала, як колона автомобілів, яка, імовірно, везе Юна, виїжджає з президентської резиденції в центрі Сеула і прямує до офісу CIO в Квачхоні, на південь від Сеула", - пише видання.

До цього, політик тижнями переховувався в резиденції, не виходив на вулицю і не з'являвся на допити. Крім того, служба безпеки президента і військові блокували входи в резиденцію, як цього разу, так і в попередні рази, щоб не допустити арешту.

ЗМІ зазначають, що в історії Південної Кореї вперше було заарештовано тимчасово відстороненого, але чинного президента країни.