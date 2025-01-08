Президент Південної Кореї забарикадувався у резиденції, силовики обіцяють арештувати його
Відсторонений президент Південної Кореї Юн Сок Йоль забарикадувався у своїй резиденції. Правоохоронці обіцяють виконати повторний ордер на арешт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як зазначається, Служба безпеки президента Південної Кореї (PSS) цього тижня укріпила комплекс Юн Сок Йоля колючим дротом і барикадами. Охорона використала автобуси, щоб заблокувати доступ до резиденції, вілли на схилі пагорба в елітному районі, відомому як корейська Беверлі-Хіллз.
У середу, 8 січня, один з адвокатів Юн Сок Йоля заявив, що президент не може погодитися на виконання ордера на арешт, оскільки він був виданий судом невідповідної юрисдикції, а Управління з розслідування корупції для високопосадовців (CIO) не має повноважень проводити розслідування щодо чинного лідера.
Тим часом керівник CIO О Донг Вон, який веде розслідування, пообіцяв арештувати відстороненого президента після повторно виданого ордера.
"Ми зробимо все можливе, щоб досягти нашої мети, ретельно підготувавшись цього разу з великою рішучістю, щоб виконати другий ордер", - сказав він парламентському комітету.
Різні сценарії арешту, про які повідомляли місцеві ЗМІ, включають мобілізацію сил спеціальних тактичних підрозділів поліції і важкої техніки для прориву барикад, після чого понад 2 тисячі поліцейських витіснять президентську охорону, що може зайняти до трьох днів, щоб виснажити агентів президентської охорони.
Справа президента Південної Кореї
Нагадаємо, на початку грудня 2024 року президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив у країні воєнний стан. Він був пов'язаний не з воєнною загрозою, а через внутрішню ситуацію.
Воєнний стан тривав кілька годин, проте це стало початком політичної кризи у Південній Кореї. Правоохоронці почали розслідування проти президента. Юн Сок Йоля відсторонили від посади президента, Конституційний суд країни починає розгляд імпічменту.
Суд у Південній Кореї 1 січня видав ордер на арешт Юн Сок Йоля, але силовики не змогли затримати його через опір охорони президента. Суд повторно видав ордер на арешт.
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