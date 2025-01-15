Правоохранители арестовали отстраненного президента Южной Кореи, - СМИ

Как пишет издание, следователи задержали Юна, которому был объявлен импичмент, в его резиденции в среду. После, его повезли на допрос в связи с кратковременным военным положением в стране, которое он ввел в декабре.

По данным управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц, ордер на задержание отстраненного президента был исполнен утром в 10:33. Для ареста в том числе использовались стремянки, чтобы залезть в окна резиденции.

"Прямая трансляция показала, как колонна автомобилей, предположительно, везущая Юна, выезжает из президентской резиденции в центре Сеула и направляется в офис CIO в Квачхоне, к югу от Сеула", - пишет издание.

До этого, политик неделями скрывался в резиденции, не выходил на улицу и не являлся на допросы. Кроме того, служба безопасности президента и военные блокировали входы в резиденцию, как в этот раз, так и в предыдущие разы, чтобы недопустить ареста.

СМИ отмечают, что в истории Южной Кореи впервые арестовали временно отстраненного, но действующего президента страны.