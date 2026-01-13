На правому березі Києва зупинився електротранспорт: як курсують "дублюючі" автобуси

На правому березі Києва тимчасово призупинили рух наземного електротранспорту. На окремих напрямках організовано роботу дублюючих автобусних маршрутів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КП "Київпастранс" у Telegram.
"У зв'язку з ситуацією, яка склалась в енергосистемі через ворожі обстріли, тимчасово призупинено рух наземного електротранспорту на правому березі Києва", - повідомили мешканцям і гостям столиці.
Зазначається, що для збереження транспортного сполучення на окремих напрямках було організовано роботу дублюючих автобусних маршрутів.
За тролейбусними маршрутами рух автобусів організовано так:
Тим часом за трамвайними маршрутами автобуси на правому березі Києва курсують так:
Нагадаємо, в ніч на 13 січня російські війська запустили по території України майже 300 дронів і десятки ракет різних типів.
Удари "балістикою" противник завдав із чотирьох локацій по Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Київській областях.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
В цілому зафіксовано влучання балістичних ракет та 48 ударних БпЛА на 24 локаціях.
Через безпекову ситуацію та проблеми з електропостачанням із затримками курсує низка приміських поїздів у різних областях.
Тим часом у Києві після чергового нічного обстрілу було введено екстрені відключення електроенергії (які діють досі).
Станом на 12:50 без тепла залишались близько 500 багатоповерхових будинків.
"Після сьогоднішнього обстрілу в столиці ще більший дефіцит електроенергії. Навіть для забезпечення критичної інфраструктури. Енергетики працюють. Але ситуація надзвичайно складна", - повідомив очільник міста Віталій Кличко.
Читайте також, що в цілому відомо про нинішню атаку РФ на Київ, Одесу, Харків та інші міста України.