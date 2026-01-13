На правом берегу Киева остановился электротранспорт: как курсируют "дублирующие" автобусы

На правом берегу Киева временно приостановили движение наземного электротранспорта. На отдельных направлениях организована работа дублирующих автобусных маршрутов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Киевпастранс" в Telegram.
"В связи с ситуацией, которая сложилась в энергосистеме из-за вражеских обстрелов, временно приостановлено движение наземного электротранспорта на правом берегу Киева", - сообщили жителям и гостям столицы.
Отмечается, что для сохранения транспортного сообщения на отдельных направлениях была организована работа дублирующих автобусных маршрутов.
По троллейбусным маршрутам движение автобусов организовано так:
Тем временем по трамвайным маршрутам автобусы на правом берегу Киева курсируют так:
Напомним, в ночь на 13 января российские войска запустили по территории Украины почти 300 дронов и десятки ракет различных типов.
Удары "баллистикой" противник нанес из четырех локаций по Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Киевской областям.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
В целом зафиксировано попадание баллистических ракет и 48 ударных БпЛА на 24 локациях.
Из-за ситуации с безопасностью и проблем с электроснабжением с задержками курсирует ряд пригородных поездов в разных областях.
Тем временем в Киеве после очередного ночного обстрела были введены экстренные отключения электроэнергии (которые действуют до сих пор).
По состоянию на 12:50 без тепла оставались около 500 многоэтажных домов.
"После сегодняшнего обстрела в столице еще больший дефицит электроэнергии. Даже для обеспечения критической инфраструктуры. Энергетики работают. Но ситуация чрезвычайно сложная", - сообщил глава города Виталий Кличко.
