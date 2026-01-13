На правом берегу Киева остановился электротранспорт: как курсируют "дублирующие" автобусы

Движение автобусов по троллейбусным маршрутам

"В связи с ситуацией, которая сложилась в энергосистеме из-за вражеских обстрелов, временно приостановлено движение наземного электротранспорта на правом берегу Киева", - сообщили жителям и гостям столицы.

Отмечается, что для сохранения транспортного сообщения на отдельных направлениях была организована работа дублирующих автобусных маршрутов.

По троллейбусным маршрутам движение автобусов организовано так:

№3ТР "Железнодорожный массив - Дворец спорта";

№4ТР "Просп. Свободы - ст. м. "Площадь Украинских Героев";

№6ТР "Минский массив - Майдан Независимости";

№8ТР "Ул. Смелянская - ст. м. "Площадь Украинских Героев";

№11ТР "Национальный музей архитектуры и быта Украины - Багринова гора";

№14 ТР "Ботанический сад - железнодорожный вокзал Центральный";

№17ТР "Пл. Космонавтов - ст. м. "Площадь Украинских Героев";

№23ТР "Ул. Мрии - ст. м. "Лукьяновская";

№24ТР "Ул. Северная - просп. Свободы";

№26ТР "Просп. Свободы - ст. м. "Нивки";

№27ТР "Ст. м. "Почайна" - ж/д ст. "Киев - Волынский";

№28ТР "Просп. Свободы - ст. м. "Лукьяновская";

№32ТР "Ул. Северная - ул. Сошенко";

№33ТР "Минский массив - железнодорожный вокзал Южный";

№35ТР "Просп. Свободы - ул. Кадетский Гай";

№36ТР "Ул. Северная - ул. Чернобыльская";

№38ТР "Ст.м. "Выдубичи" - Музей истории Украины во Второй мировой войне";

№40ТР "Ул. Кадетский Гай - Дворец спорта";

№41ТР "Ул. Тулузы - ст. м. "Святошин";

№42ТР "Ул. Ольжича - ст. м. "Лыбедская";

№43ТР "Кибцентр - Дарницкая пл.";

№44ТР "Ул. Северная - просп. Степана Бандеры";

№45ТР "Ст. м. "Выставочный центр" - ст. м. "Васильковская".

Движение автобусов по трамвайным маршрутам

Тем временем по трамвайным маршрутам автобусы на правом берегу Киева курсируют так: