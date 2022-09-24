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Право вето в ООН має бути скасовано, - МЗС Туреччини

Фото: міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Туреччина виступає за реформування ООН. Зокрема, в МЗС Туреччини пропонують скасувати право вето в Раді безпеки ООН.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, передає РБК-Україна з посиланням на TRT Haber.

Туреччина виступає за те, щоб усі країни були представлені у Раді безпеки на ротаційній основі.

Чавушоглу, Туреччина виступає за відміну права вето, оскільки інститути ООН, включаючи Раду Безпеки повинні бути більш ефективними, помітними, відповідати очікуванням і потребам.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон закликав обмежити використання права вето в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй.

Також ми писали, що глава Євросоюзу Шарль Мішель закликав призупинити членство Росії в Раді безпеки ООН.

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