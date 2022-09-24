Право вето в ООН должно быть отменено, - МИД Турции

Турция выступает за реформирование ООН. В частности, в МИД Турции предлагают отменить право вето в Совбезе ООН.
Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает РБК-Украина со ссылкой на TRT Haber.
Турция выступает за то, чтобы все страны были представлены в Совете безопасности на ротационной основе.
Чавушоглу, Турция выступает за отмену права вето, поскольку институты ООН, включая Совет Безопасности должны быть более эффективными, заметными, отвечать ожиданиям и потребностям.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон призвал ограничить использование права вето в Совбезе Организации Объединенных Наций.
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