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Право вето в ООН должно быть отменено, - МИД Турции

Фото: министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Турция выступает за реформирование ООН. В частности, в МИД Турции предлагают отменить право вето в Совбезе ООН.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает РБК-Украина со ссылкой на TRT Haber.

Турция выступает за то, чтобы все страны были представлены в Совете безопасности на ротационной основе.

Чавушоглу, Турция выступает за отмену права вето, поскольку институты ООН, включая Совет Безопасности должны быть более эффективными, заметными, отвечать ожиданиям и потребностям.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон призвал ограничить использование права вето в Совбезе Организации Объединенных Наций.

Также мы писали, что глава Евросоюза Шарль Мишель призвал приостановить членство России в Совбезе ООН.

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