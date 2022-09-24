Право вето в ООН должно быть отменено, - МИД Турции

Турция выступает за то, чтобы все страны были представлены в Совете безопасности на ротационной основе.

Чавушоглу, Турция выступает за отмену права вето, поскольку институты ООН, включая Совет Безопасности должны быть более эффективными, заметными, отвечать ожиданиям и потребностям.