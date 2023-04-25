Правляча партія вирішила, що країна має вийти з Римського статуту, - президент ПАР

У березні Міжнародний карний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Це означає, що Преторія, де цього року відбудеться саміт блоку Бразилії, Росії, Індії, Китаю та ПАР, має затримати його після прибуття.

"Так, правляча партія ухвалила рішення про те, що вихід Південної Африки з Римського статуту є розсудливим", - сказав президент.

Рамафоса сказав, що рішення, ухвалене після засідання "Африканського національного конгресу" у вихідні дні, було ухвалене в основному через те, що суд сприймається несправедливим стосовно деяких країн.

"Ми хотіли б, щоб це питання про несправедливе звернення було належним чином обговорено, але тим часом правляча партія ще раз вирішила, що має бути вихід", - додав лідер ПАР.