Правящая партия решила, что страна должна выйти из Римского статута, - президент ЮАР

В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Это означает, что Претория, где в этом году состоится саммит блока Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, должна задержать его по прибытии.

"Да, правящая партия приняла решение о том, что выход Южной Африки из Римского статута благоразумен", - сказал президент.

Рамафоса сказал, что решение, принятое после заседания "Африканского национального конгресса" в выходные дни, было принято в основном из-за того, что суд воспринимается несправедливым по отношению к некоторым странам.

"Мы хотели бы, чтобы этот вопрос о несправедливом обращении был должным образом обсужден, но тем временем правящая партия еще раз решила, что должен быть выход", - добавил лидер ЮАР.