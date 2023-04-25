Правящая партия решила, что страна должна выйти из Римского статута, - президент ЮАР

Правящая партия ЮАР "Африканский национальный конгресс" приняла решение о том, что Южная Африка должна выйти из Римского устава.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента ЮАР Сирила Рамафосы, которое приводит Barron's.
В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Это означает, что Претория, где в этом году состоится саммит блока Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, должна задержать его по прибытии.
"Да, правящая партия приняла решение о том, что выход Южной Африки из Римского статута благоразумен", - сказал президент.
Рамафоса сказал, что решение, принятое после заседания "Африканского национального конгресса" в выходные дни, было принято в основном из-за того, что суд воспринимается несправедливым по отношению к некоторым странам.
"Мы хотели бы, чтобы этот вопрос о несправедливом обращении был должным образом обсужден, но тем временем правящая партия еще раз решила, что должен быть выход", - добавил лидер ЮАР.
Напомним, Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.
При этом ордер на арест будет действовать до конца их жизни, пока они не предстанут перед судом.
Позже Южно-Африканская Республика заявила о намерении провести консультации с Россией по поводу возможного приезда диктатора Владимира Путина в страну на саммит БРИКС.
Также в ЮАР заявляли, что знают о своих юридических обязательствах по ордеру на арест российского диктатора Владимира Путина, издавшего Международный уголовный суд.
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