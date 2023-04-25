Правляча партія вирішила, що країна має вийти з Римського статуту, - президент ПАР
Правляча партія ПАР "Африканський національний конгрес" ухвалила рішення про те, що Південна Африка має вийти з Римського статуту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента ПАР Сиріла Рамафоси, яку приводить Barron's.
У березні Міжнародний карний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Це означає, що Преторія, де цього року відбудеться саміт блоку Бразилії, Росії, Індії, Китаю та ПАР, має затримати його після прибуття.
"Так, правляча партія ухвалила рішення про те, що вихід Південної Африки з Римського статуту є розсудливим", - сказав президент.
Рамафоса сказав, що рішення, ухвалене після засідання "Африканського національного конгресу" у вихідні дні, було ухвалене в основному через те, що суд сприймається несправедливим стосовно деяких країн.
"Ми хотіли б, щоб це питання про несправедливе звернення було належним чином обговорено, але тим часом правляча партія ще раз вирішила, що має бути вихід", - додав лідер ПАР.
Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.
При цьому ордер на арешт діятиме до кінця їхнього життя, поки вони не постануть перед судом.
Пізніше Південно-Африканська Республіка заявила про намір провести консультації з Росією щодо можливого приїзду диктатора Володимира Путіна до країни на саміт БРІКС.
Також у ПАР заявляли, що знають про свої юридичні зобов'язання щодо ордера на арешт російського диктатора Володимира Путіна, який видав Міжнародний кримінальний суд.
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