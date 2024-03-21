Естонія вирішила розірвати договір про правову допомогу з Росією

Уряд Естонії, сьогодні 20 березня, ухвалив рішення про розірвання естонсько-російського договору про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR .

Угода була підписана понад 30 років тому і регулярно продовжувалася, але тепер уряд та парламент Естонії вважали за необхідне припинити дію цього документа.

Договір передбачає взаємне визнання судових рішень та співробітництво у кримінальних справах. Він залишиться чинним до весни наступного року. Причиною називають відсутність довіри до російської системи правосуддя.

У Міністерстві юстиції сказали, що розірвання договору може створити деякі додаткові складнощі для громадян, наприклад, під час укладання та розірвання шлюбу з росіянами або при наслідуванні. Отримані із сусідньої країни документи потрібно буде перекладати та засвідчувати апостилем.

"Це рішення є насамперед символічним актом, яким ми даємо зрозуміти, що доти, доки Росія веде війну в Україні, у Естонської Республіки не може бути жодних довірчих відносин з державою-агресором", - заявив позафракційний член парламентської правової комісії Яанус Карілайд.

Голова правової комісії парламенту Естонії Едуард Одинець сказав, що тепер відносини з Росією вестимуться на основі міжнародних угод. Це буде дорожче та складніше.

"Всі ті самі справи з Російською Федерацією можна буде вести, але не на підставі двостороннього договору, а на підставі всіх інших міжнародних угод, тобто Росія тепер буде для Естонії, як будь-яка інша африканська або азіатська країна, і вести справи буде набагато дорожче і складніше", - сказав Одинець