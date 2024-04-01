Правящая партия Эстонии предлагает лишить россиян права голоса на местных выборах
"Партия реформ Эстонии" в ближайшее время представит парламенту проект закона, который позволит лишить иностранцев права голоса на местных выборах.
Об этом заявил член парламентской фракции Пяртель-Пеетер Пере, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.
Он сказал, что его коллеги также обсуждали и анализировали этот вопрос.
"В ближайшие несколько недель законопроект действительно поступит в Рийгикогу, и тогда от наших партнеров в Тоомпеа будет зависеть, позволят ли нам социал-демократы продвигать его или нет. Мы считаем, что это очень важно, и мы действительно могли бы принять эту поправку к закону о выборах в местные органы власти", - сказал Пере.
Лидер таллиннского отделения партии "Отечество" Рийна Солман подчеркнула, что для ее политсилы важно искоренить российское влияние в Таллинне до следующих местных выборов.
Эстония занимает жесткую политику в отношении России
Недавно во время дискуссии по использованию замороженных российских активов Эстония предложила, чтобы не только процентные доходы, но и все активы были направлены на оборону Украины.
Также на днях Эстония объявила о передаче Украине пакета военной помощи на сумму 20 млн. евро.
И в тот же день правительство Эстонии приняло решение о расторжении эстонско-российского договора о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.
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