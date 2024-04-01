ua en ru
Пн, 01 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Правящая партия Эстонии предлагает лишить россиян права голоса на местных выборах

Эстония, Понедельник 01 апреля 2024 15:48
UA EN RU
Правящая партия Эстонии предлагает лишить россиян права голоса на местных выборах Архивное фото: правящая партия Эстонии предлагает лишить россиян права голоса на местных выборах (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

"Партия реформ Эстонии" в ближайшее время представит парламенту проект закона, который позволит лишить иностранцев права голоса на местных выборах.

Об этом заявил член парламентской фракции Пяртель-Пеетер Пере, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Он сказал, что его коллеги также обсуждали и анализировали этот вопрос.

"В ближайшие несколько недель законопроект действительно поступит в Рийгикогу, и тогда от наших партнеров в Тоомпеа будет зависеть, позволят ли нам социал-демократы продвигать его или нет. Мы считаем, что это очень важно, и мы действительно могли бы принять эту поправку к закону о выборах в местные органы власти", - сказал Пере.

Лидер таллиннского отделения партии "Отечество" Рийна Солман подчеркнула, что для ее политсилы важно искоренить российское влияние в Таллинне до следующих местных выборов.

Эстония занимает жесткую политику в отношении России

Недавно во время дискуссии по использованию замороженных российских активов Эстония предложила, чтобы не только процентные доходы, но и все активы были направлены на оборону Украины.

Также на днях Эстония объявила о передаче Украине пакета военной помощи на сумму 20 млн. евро.

И в тот же день правительство Эстонии приняло решение о расторжении эстонско-российского договора о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Эстония
NEWS
Удары могут усилиться: Россия приняла поставку с компонентами к дронам-камикадзе из Ирана
Удары могут усилиться: Россия приняла поставку с компонентами к дронам-камикадзе из Ирана
DAILY
Ярослав Юрчишин: Нет гарантии, что информация в Telegram не выдается спецслужбам РФ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Ярослав Юрчишин: Нет гарантии, что информация в Telegram не выдается спецслужбам РФ