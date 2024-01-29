Правляча коаліція в Латвії домовилася про заборону на імпорт зерна з Росії та Білорусі

Правляча коаліція в Латвії сьогодні, 29 січня, домовилася припинити імпорт російського і білоруського зерна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi .

Про це після коаліційних зборів повідомили прем'єр-міністр Евіка Сіліня, міністр землеробства Армандс Краузе і голова фракції "Прогресивних" у Сеймі Андрій Шуваєв.

У лютому коаліція має намір підготувати і затвердити в Сеймі відповідний законопроект.

"Що характерно, 18 січня Сейм уже передав на розгляд до парламентських комісій законопроект опозиційного Національного об'єднання, який передбачає фактично аналогічну заборону", - пише видання.

Що цьому передувало

Президент Латвії Едгар Рінкевичс раніше заявляв, що країна хоче ввести односторонню заборону на імпорт російського зерна. Це необхідно з політичної та економічної точок зору.

А Служба державних доходів Латвії повідомляла, що за 11 місяців минулого року Латвія імпортувала з Росії 333 225 тонн зернових продуктів, що на 51,5% більше, ніж за відповідний період 2022 року.