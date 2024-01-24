Президент Латвії виступив за односторонню заборону на імпорт російського зерна

Латвія хоче ввести односторонню заборону на імпорт російського зерна. Це необхідно з політичної та економічної точок зору.

Про це заявив президент Латвії Едгар Рінкевичс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi .

Також президент вказав на те, що великою проблемою є те, що треті країни дають Росії можливість обходити санкції.

По-перше, як вважає президент, імпорт зерна є підтримкою "російської військової машини", по-друге, впливає на латвійське сільське господарство.

За словами Рінкевичса, зерно, яке називається російським, може бути вкрадене з окупованих українських територій. До того ж зерно використовується і як зброя в гібридній війні.

Президент зазначив, що в курсі не нових дискусій про те, яким чином заборонити торгівлю з Росією як мінеральними добривами, так і різними продуктами харчування, включно із зерном. Досі більшість країн ЄС відповідні рішення не ухвалювали і включити ці товари до санкційних списків було важко.

Рішення можна ухвалювати на національному рівні

Президент заявив, що підтримує кроки з розв'язання цієї ситуації, що здійснюються як на національному, так і на міжнародному рівнях урядом.

Раніше прем'єр Евіка Сіліня заявила, що Латвії немає сенсу поодинці запроваджувати заходи проти імпорту зерна з Росії, оскільки обмеження, ухвалені в односторонньому порядку, не досягнуть мети.

За словами прем'єра, рішення про заборону імпорту російського зерна, ухвалене самою тільки Латвією, стане "забороною на папері", а не в реальності, тому так важливо переконувати в необхідності вжиття заходів інші країни Балтії та ЄС.

Президент наголосив, що якщо активно працювати, то просування буде.

Обмеження щодо Білорусі

"Я відкритий для ідей, які нарешті знизять залежність будь-якої нашої торгівлі від Росії та Білорусі", - сказав президент.

Рінкевичс наголосив, що знає про дискусії в Сеймі щодо введення додаткових мит для компаній, які торгують із Росією та Білоруссю, а також про те, що відповідальні міністерства проводять аналіз ситуації.

13-й пакет санкцій

Нагадаємо, Європейський Союз розпочав обговорення нового пакету санкцій, який він має намір затвердити до 24 лютого 2024 року.

Можливі санкції обговорювалися 18 січня на зустрічі послів блоку, де держави-члени сперечалися про те, як найкраще підтримати Київ у довгостроковій перспективі. Але досягти угоди щодо 13 пакету у санкцій до наступного місяця буде непросто, оскільки останній зажадав тижнів переговорів, зазначає Bloomberg.

Politico писало, що російська алюмінієва продукція входить до товарів, щодо яких може бути введено ембарго в рамках 13-го пакету санкцій ЄС.