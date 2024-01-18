Латвія минулого року вдвічі збільшила імпорт зернових продуктів із РФ

За 11 місяців минулого року Латвія імпортувала з Росії 333 225 тонн зернових продуктів, що на 51,5% більше, ніж за відповідний період 2022 року.

Про це заявила Служба державних доходів Латвії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi .

Російські зернові циркулюють по ЄС

Водночас вартість імпортованих із Росії зернових за 11 місяців 2023 року сягнула 73,529 млн євро, що на 11,4% більше, ніж за 11 місяців 2022 року.

Порівняно з аналогічним періодом 2022 року імпорт кукурудзи збільшився на 68,4%, жита - на 44,9%, пшениці та суміші пшениці та жита - на 19,6%, тоді як імпорт тритикале знизився на 84,3%. Ячмінь в обліковому періоді 2022 року не імпортувався.

У Службі пояснили, що товари, які пройшли процедуру імпорту або випущені для вільного обігу, набувають статусу товарів Європейського Союзу і вільно циркулюють на території ЄС.

Їх можна споживати в Латвії або перевозити в іншу державу-член ЄС без проходження митних процедур, включно з транзитом.

Транзит зернової продукції

Дані також показують, що за 11 місяців минулого року з Росії через Латвію транзитом було перевезено 1,975 млн тонн зернових продуктів, що в 2,3 раза більше, ніж за відповідний період 2022 року, коли через Латвію було перевезено 861 068 тонн зернових.

Водночас значно збільшився транзит ячменю та вівса: якщо за 11 місяців 2022 року було перевезено 49 тонн ячменю, то за 11 місяців минулого року - 100 983 тонни, а обсяг транзиту вівса збільшився в 16 разів.

Санкції проти агропродукції РФ

На початку цього року міністр транспорту Латвії Каспарс Брішкенс заявив, що планує запропонувати внести заборону на імпорт російського та білоруського зерна до наступного пакета санкцій Євросоюзу проти Росії.

Варто зауважити, що пропозиція про санкції проти російської агропродукції була й раніше.

Наприклад, посол Польщі в Європейському союзі ще влітку 2023 року запропонував заборонити імпорт російської агропродукції у країни ЄС. Таку інформацію публікували польські ЗМІ.