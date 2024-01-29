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Правящая коалиция в Латвии договорилась о запрете на импорт зерна из России и Беларуси

Латвия, Понедельник 29 января 2024 19:46
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Правящая коалиция в Латвии договорилась о запрете на импорт зерна из России и Беларуси Архивное фото: Правящая коалиция в Латвии договорилась о запрете на импорт зерна из России и Беларуси (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Правящая коалиция в Латвии сегодня, 29 января, договорилась прекратить импорт российского и белорусского зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Об этом после коалиционного собрания сообщили премьер-министр Эвика Силиня, министр земледелия Армандс Краузе и председатель фракции "Прогрессивных" в Сейме Андрей Шуваев.

В феврале коалиция намерена подготовить и утвердить в Сейме соответствующий законопроект.

"Что характерно, 18 января Сейм уже передал на рассмотрение в парламентские комиссии законопроект оппозиционного Национального объединения, который предусматривает фактически аналогичный запрет", - пишет издание.

Что этому предшествовало

Президент Латвии Эдгар Ринкевичс ранее заявлял, что страна хочет ввести односторонний запрет на импорт российского зерна. Это необходимо с политической и экономической точек зрения.

Служба государственных доходов Латвии сообщала, что за 11 месяцев прошлого года Латвия импортировала из России 333 225 тонн зерновых продуктов, что на 51,5% больше, чем за соответствующий период 2022 года.

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