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Правительство запустило проект для создания цифрового ID украинцев

Новости » Политика     04.12.2019 - 12:52
Правительство запустило проект для создания цифрового ID украинцев
Фото: здание Кабмина (РБК-Украина)

Эти данные используют для обеспечения всеукраинской переписи населения

Кабинет министров Украины запустил пилотный проект для создания цифрового ID украинцев - верификацию пользователей электронных реестров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Отмечается, что для этого в течение полугода проверят состояние технической безопасности и защиты имеющихся реестров, а также достоверность данных пользователей в уже существующих реестрах.

"Цифровое ID гражданина позволит выявить и устранить дублирование данных об одной личности или клонирование уникального записи пользователя. Эти верифицированные данные также будут использованы для обеспечения дальнейшего Всеукраинской переписи населения. Плюс это упростит в дальнейшем все процедуры назначения и выплаты социальных выплат", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Кабмин утвердил новые тарифы на доставку пенсий. Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года. Кроме того, правительство приняло решение добавить 283 млн гривен Пенсионному фонду на выплату субсидий в денежной форме.

Также РБК-Украина писало, что Кабмин проведет аудит "Нафтогаза". Кабмин принял решение об аудите 4 декабря. Также на своем сегодняшнем заседании Кабмин продлил на год действие пошлин в отношении товаров из Российской Федерации товаров до 31 декабря 2020 года.

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