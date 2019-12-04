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Кабмин увеличил финансирование субсидий

Новости » Общество     04.12.2019 - 11:03
Кабмин увеличил финансирование субсидий
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Такое решение Кабмин принял сегодня

Кабинет министров принял решение добавить 283 млн гривен Пенсионному фонду на выплату субсидий в денежной форме. Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко в Telegram-канале.

Таким образом Кабмин увеличил финансирование субсидий.

"Кабмин добавил 283 миллиона Пенсионному фонду на выплату субсидий в денежной форме. Изначально запланированной суммы в 10 млрд не хватило", - написал Гончаренко.

Отметим, в январе-октябре 2019 года за субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг обратилось 3706,4 тыс. домохозяйств, что на 39,3% меньше, чем в январе-октябре 2018 года. За это время назначены субсидии 4655,0 т тыс. домохозяйств. По сравнению с соответствующим периодом 2018 годом количество таких домохозяйств увеличилось на 20,4%.

РБК-Украина писало, что в государственном бюджете на 2020 год на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме предусмотрено 47,6 млрд грн, что на 7,4 млрд грн меньше, чем в 2019 году.

Напомним, в начале ноября президент Владимир Зеленский ветировал законопроект №1231 о верификации пенсий и других государственных выплат.

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