Кабмин продлил на год пошлины на российские товары

Фото: Кабинет министров (РБК-Украина)

Решение принято в ответ на недружественные действия России

Кабинет министров Украины на своем сегодняшнем заседании продлил на год действие пошлин в отношении товаров из Россйской Федерации товаров до 31 декабря 2020 года. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Согласно документу, который есть в распоряжении РБК-Украина, Кабмин внес изменения в постановление от 30 декабря 2015 года № 1146, продлив действие пошлин до конца 2019 года.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, Россия с января 2016 года в одностороннем порядке прекратила действие Договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ в отношении Украины, в связи с чем к товарам украинского происхождения применяется ввозная пошлина в размере ставок Единого таможенного тарифа ЕАЭС.

Кроме того, с августа 2014 года на территорию России запрещен ввоз сельскохозяйственной продукции 3 Украина. Также с 1 июня 2019 года введена разрешительная система вывоза в Украину отдельных товаров согласно утвержденного перечня.

"Указанные действия со стороны РФ наносят ущерб интересам национальной экономической безопасности, экономическим интересам Украины и законным интересам субъектов внешнеэкономической деятельности, и содержат признаки дискриминационных действий в отношении Украины в сфере торговли", - говорится в документе.

Проект постановления был разработан Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины "в ответ на недружественные действия РФ и в соответствии со статьей 29 Закона Украины "О внешнеэкономической деятельности".

Как сообщало РБК-Украина, Россия в 2019 году утратила статус крупнейшего торгового партнера Украины. Ее доля в общем товарообороте Украины упала ниже 10%.

Напомним, 3 декабря АО "Укртранснафта" и ПАО "Транснефть" заключили дополнительное соглашение к договору о транспортировке нефти по территории Украины, которое продлевает его действие на десять лет - с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года.