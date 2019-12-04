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Уряд запустив проект для створення цифрового ID українців

Новини » Політика     04.12.2019 - 12:52
Уряд запустив проект для створення цифрового ID українців
Фото: будівля Кабміну (РБК-Україна)

Ці дані використовують для забезпечення всеукраїнського перепису населення

Кабінет міністрів України запустив пілотний проект для створення цифрового ID українців - верифікацію користувачів електронних реєстрів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабмін.

Зазначається, що для цього протягом пів року перевірять стан технічної безпеки та захисту наявних реєстрів, а також достовірність даних користувачів у вже наявних реєстрах.

"Цифрове ID громадянина дозволить виявити та усунути дублювання даних про однієї особи або клонування унікального запису користувача. Ці верифіковані дані також будуть використані для забезпечення подальшого Всеукраїнського перепису населення. Плюс це спростить надалі всі процедури призначення та виплати соціальних виплат", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Кабмін затвердив нові тарифи на доставку пенсій. Постанова набирає чинності з 1 січня 2020 року. Крім того, уряд прийняв рішення додати 283 млн гривень Пенсійному фонду на виплату субсидій у грошовій формі.

Також РБК-Україна писало, що Кабмін проведе аудит "Нафтогазу". Кабмін прийняв рішення про аудит 4 грудня. Також на своєму сьогоднішньому засіданні Кабмін продовжив на рік дія мита відносно товарів з Російської Федерації товарів до 31 грудня 2020 року.

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